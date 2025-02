Il Milan si sta preparando per la sfida di Champions League contro il Feyenoord, valida per l'andata dei playoff. Tra i convocati non ci sarà Ruben Loftus-Cheek , ancora ai box per il problema subito dopo la Supercoppa italiana vinta contro l'Inter. L'inglese potrebbe anche dire addio in estate. Ecco gli ultimi dettagli.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek in bilico: le prospettive estive

Loftus-Cheek, come scrive Calciomercato.com, potrebbe essere un giocatore che piace a Sergio Conceicao, visto le sue doti tecniche e fisiche. L'inglese ha intensità e dà il meglio di sé nelle ripartenze (vi ricordate la sfida contro il PSG in Champions?). Un centrocampista che potrebbe andare a nozze con il calcio verticale tanto voluto dall'allenatore portoghese. Ma queste valutazioni potrebbero non bastare per garantirgli il posto: secondo il sito, infatti, il Milan durante il calciomercato estivo, potrebbe valutare offerte per Loftus-Cheek arrivato in rossonero del 2023 per 15 milioni più 3 di bonus. Possibile quindi una richiesta vicina a queste cifre. Vedremo quale sarà il futuro del centrocampista inglese. LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan, Roma: frenata per Saelemaekers. La richiesta. E Conceicao…>>>