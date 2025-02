Ora il rientro si avvicina, anche se bisognerà pazientare qualche giorno. Loftus-Cheek, come detto, salterà Feyenoord-Milan, ma si è posto un obiettivo. Per la 'rosea', è quello di tornare ad allenarsi in gruppo in tempo per essere tra i disponibili per la partita di sabato 15 febbraio, ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Hellas Verona in campionato.