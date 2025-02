Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da poco più di una settimana ma, in casa Milan, tutti sono già proiettati con la mente alla prossima sessione estiva. C'è la sensazione che gli investimenti effettuati dalla proprietà tra gennaio e inizio febbraio non saranno gli unici. Anche tra giugno e agosto, infatti, il club di Via Aldo Rossi metterà mano al portafoglio per rendere la rosa a disposizione di Sérgio Conceição ancora più forte. E, magari, maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste dall'allenatore portoghese. PROSSIMA SCHEDA