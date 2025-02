Nel corso di Inter - Fiorentina è stato commesso un errore arbitrale piuttosto clamoroso. Tutto questo è avvenuto sullo 0-0 e calma piatta. Alessandro Bastoni tenta di recuperare un pallone che si sta dirigendo fuori dal campo e l'azione continua. Peccato che la sfera, come si può notare dalle immagini sottostanti, fosse nettamente fuori di diversi centimetri. Un abbaglio da parte del direttore di gara Federico La Penna , che diventa ancora peggiore quando nel prosieguo dell'azione arriva la rete dell'1-0 per i nerazzurri. Segna Lautaro Martinez , anche se in seguito la Lega Serie A assegna l'autogol a Martin Pongracic .

Inter-Fiorentina, errore arbitrale sul vantaggio nerazzurro: che abbaglio per La Penna. E il VAR ...

Rete assegnata, VAR che non interviene per la solita questione annosa del protocollo e vantaggio nerazzurro assurdo. Quantomeno pochi minuti dopo, sul colpo di testa di Robin Gosens, Matteo Darmian la colpisce con il braccio e il VAR richiama Federico La Penna per concedere rigore. Al di là del fatto che quella palla fuori era facilissima da vedere, il problema qui rimane sempre lo stesso e si chiama protocollo. Non è possibile che in casistiche di questo tipo si continui a sbagliare perché 'Il VAR non può intervenire'. Sì, il fatto è che continueranno ad aumentare a dismisura episodi di questo tipo se non si interviene.