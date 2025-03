Pedullà: “Milan? Poco da perdere, ma è pericoloso. Napoli ha tutto da rimetterci”

Inoltre, ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, è intervenuto anche l’ex calciatore Antonio Paganin per commentare la stessa sfida:

"L'impressione è che abbia un indice di pericolosità maggiore col 4-3-3, ma Conte sa perché va avanti col 3-5-2. Servono 6 punti ora, anche per un fattore di autostima. Ha bisogno di vincere queste due gare importanti e rimanere agganciati all'Inter. Pericolosa di più la trasferta di Bologna, che è una bellissima squadra da vedere. Il Milan va sull'ottovolante, non è continua, per me la gara col Bologna è spartiacque. In quel caso l'autostima ti fa colmare quel gap tecnico che c'è con l'Inter".