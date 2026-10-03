Il retroscena di Pato: "I capelli a Gattuso, il profumo 'rubato' a Beckham". E su Leao e Pulisic ...

Durante il 'Festival dello Sport' a Trento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' presente anche l'ex attaccante del Milan Alexandre Pato che ha parlato durante il panel 'Alexandre Pato: Rossonero per sempre'. Ecco alcuni estratti molto interessanti: "A me piace tantissimo Leao, purtroppo è andato via, mi è dispiacciuto. Mi piace tanto anche Pulisic, ha il coraggio di puntare e di cercare il gol. Ha iniziato a riavere fiducia nel suo corpo e spero di rivederli in Champions League".

Il retroscena sull'addio di Leao e il rilancio di Pulisic

I segreti dello spogliatoio del Milan

"Con Gattuso era dura . C'era il tavolo dei brasiliani e gli altri. Ho tirato i capelli a Rino per scherzo e lui mi ha tirato su e mi ha detto che dovevo rispettare i più grandi, ma al Milan non c'erano bulli erano tutti signori."

. C'era il tavolo dei brasiliani e gli altri. Ho tirato i capelli a Rino per scherzo e lui mi ha tirato su e mi ha detto che dovevo rispettare i più grandi, ma al Milan non c'erano bulli erano tutti signori." " Cafu a fine allenamento restava sempre in palestra per curare il suo fisico. Mi chiedeva sempre la palla."

a fine allenamento restava sempre in palestra per curare il suo fisico. Mi chiedeva sempre la palla." "Maldini è un esempio, lo stesso Beckham. Volevo essere simile a lui, uso anche il suo profumo. Andai verso il suo armadietto una volta per capire quale profumo usasse, lo uso ancora. Siamo amici anche oggi e seguo sempre i suoi passi".

L'impatto di Beckham a San Siro