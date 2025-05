Pastore: “Milan, vaghezza e indeterminatezza. Sarri? Vi dico che …”

Milan, Pastore 'boccia' l'arrivo di Sarri: e sulla società fa una velata critica

"Con tutto il rispetto per chi scrive e ha l'arduo compito di aggiornare tutti i giorni sul DS del Milan e sull'allenatore, secondo me non esce nulla dal club e non uscirà nulla fino a dopo la finale di Coppa Italia. Io ricordo che prima della semifinale di andata Furlani parlava della ricerca di un DS tradizionale. C'è un senso di indeterminatezza e di vaghezza intorno al Milan che la società asseconda. Non significa che non stiano facendo niente, anzi magari hanno una mezza parola con D'Amico. Sarri non credo che sia buono per il Milan, perché la sua personalità non si sposa. È un uomo ruvido, si dovrebbe stravolgere parecchio la rosa e il Milan non sembra volere questi allenatori forti. Il Milan attuale non dà sicurezza. D'Amico? C'è da capire quanto margine di manovra avrà il direttore sportivo".