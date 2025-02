Milan, Pastore: "Joao Felix e Gimenez? Una cosa non si può sottovalutare"

Pastore ha sottolineato che, sebbene il Feyenoord stia attraversando un momento difficile, la partita si preannuncia comunque complicata. “Non tanto per l’avversario in sé, che sta vivendo una stagione incerta, con una posizione in campionato al quinto posto e la recente perdita del suo giocatore più forte”, ha dichiarato. Il Feyenoord, infatti, ha accumulato difficoltà, non solo a causa degli infortuni, ma anche per la mancanza di alternative valide, come dimostrato nelle recenti partite. “Sarà fondamentale fare una partita più seria rispetto a quella vista contro la Dinamo Zagabria, che ha segnato l’inizio di una settimana turbolenta per il Milan”.