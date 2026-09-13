Nell'immediato post partita di Lazio-Milan 2-2, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la prestazione dei rossoneri. Ecco le sue parole a 'DAZN':

"Il Milan vuole ma non può ad ora, quando entrano i giocatori freschi poi... A volte ha sempre un po' di timore di fare bene. Come chi sta imparando una nuova lingua straniera, all'inizio ha paura poi, anche quando sei un po' spalle al muro e quindi sei obbligato a reagire, riesce con orgoglio, idee e spirito a reagire. Con Fonseca a quest'ora il Milan aveva già voltato le spalle, questo con Amorim non è successo. Serve tempo, però non so al Milan quanto tempo ci sia a disposizione".

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Il paragone di Pastore: le giocate di Moreira ricordano Theo Hernández

"Doppietta alla Theo Hernández quella di Moreira. Sono quelle giocate potentissime da spaccare tutto che aveva nei suoi momenti migliori il grande terzino francese. In dieci minuti Moreira l'ha vagamente ricordato, ce n'è di strada da fare".

L'analisi di Pastore è molto condivisibile: si vede che i calciatori in campo non sono ancora perfettamente sincronizzati e concentrati su quello che viene chiesto da Amorim. Nel primo tempo contro la Lazio la squadra era completamente scollata e quasi senza voglia. Poi segnali importanti nella ripresa, gli stessi che si erano visti contro il Torino. Un calciatore che ha cambiato completamente la partita è stato Diego Moreira Ecco il parere di Pastore sul giovane esterno belga:

Ovviamente non è un paragone definitivo tra i due calciatori: come ha sottolineato lo stesso Pastore, Moreira deve farne di strada per arrivare anche solo vicino ai livelli visti da Theo nel Milan. Però il tipo di gol è proprio quello che amava fare il francese: ricordate la rete contro l'Udinese? Sempre un tiro al volo di sinistro dal limite dell'area di rigore avversaria. Un gol molto simile al secondo messo a segno da Moreira. Sicuramente il belga ha dato segnali importanti per poter giocare titolare nelle prossime sfide dei rossoneri.