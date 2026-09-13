"Doppietta alla Theo Hernández per spaccare tutto". Il clamoroso paragone di Pastore a DAZN accende l'entusiasmo attorno al nuovo talento del Milan
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Nell'immediato post partita di Lazio-Milan 2-2, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la prestazione dei rossoneri. Ecco le sue parole a 'DAZN':
"Il Milan vuole ma non può ad ora, quando entrano i giocatori freschi poi... A volte ha sempre un po' di timore di fare bene. Come chi sta imparando una nuova lingua straniera, all'inizio ha paura poi, anche quando sei un po' spalle al muro e quindi sei obbligato a reagire, riesce con orgoglio, idee e spirito a reagire. Con Fonseca a quest'ora il Milan aveva già voltato le spalle, questo con Amorim non è successo. Serve tempo, però non so al Milan quanto tempo ci sia a disposizione".
Il paragone di Pastore: le giocate di Moreira ricordano Theo HernándezEcco il parere di Pastore sul giovane esterno belga:
"Doppietta alla Theo Hernández quella di Moreira. Sono quelle giocate potentissime da spaccare tutto che aveva nei suoi momenti migliori il grande terzino francese. In dieci minuti Moreira l'ha vagamente ricordato, ce n'è di strada da fare".
Ovviamente non è un paragone definitivo tra i due calciatori: come ha sottolineato lo stesso Pastore, Moreira deve farne di strada per arrivare anche solo vicino ai livelli visti da Theo nel Milan. Però il tipo di gol è proprio quello che amava fare il francese: ricordate la rete contro l'Udinese? Sempre un tiro al volo di sinistro dal limite dell'area di rigore avversaria. Un gol molto simile al secondo messo a segno da Moreira. Sicuramente il belga ha dato segnali importanti per poter giocare titolare nelle prossime sfide dei rossoneri.
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