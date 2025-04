Papu Gómez: “Ritorno vicino? No, voglio aspettare il termine della stagione”

Alejandro 'Papu' Gómez , ex fantasista di Atalanta e Siviglia , ha rilasciato in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' della trasferta dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini a 'San Siro' contro il Milan di stasera, ma non soltanto. Ecco, dunque, le dichiarazioni del campione del mondo 2022 con la Nazionale Argentina .

Papu Gómez: "Ritorno vicino? Non ancora, posso fare ancora la differenza"

Sul ritorno dopo la squalifica: "Se è vicino? No, anzi. Alcuni club hanno chiamato il mio procuratore per sapere come sto, quando finisce la squalifica e quali sono le mie intenzioni. Voglio aspettare il termine della stagione per capire in quale squadra potrei trovarmi bene, per poi fare il ritiro pre-campionato e lavorare per essere al top a ottobre. Posso fare ancora la differenza, il piede è sempre caldo … (ride, n.d.r.)”.