Milan, è caos dentro e fuori dal campo. Si avvicina un fallimento totale

Decima sconfitta in campionato, altro big match perso ed ennesima prestazione piena zeppa di confusione tecnico-tattica. Il Milan vive una Pasqua deludente e vede svanire, sempre di più, l'0biettivo Europa. La stagione dei rossoneri si sta trascinando verso la sua conclusione nel peggiore dei modi, nonostante vi sia ancora una semifinale di ritorno da giocare con l'Inter in Coppa Italia. Si tratta pur sempre di un trofeo, sarebbe il secondo, ma ormai i tifosi hanno perso ogni tipo di speranza. Il rapporto tra il popolo rossonero e il club si deteriora di più a ogni giornata e si preannuncia una contestazione totale in vista di maggio.