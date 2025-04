Milan-Atalanta 0-1, i rossoneri cadano ancora a San Siro e dicono quasi del tutto addio a un posto in Europa in vista della prossima stagione almeno per quanto riguarda il campionato. Resta la speranza Coppa Italia, ma servirà battere l'Inter e poi probabilmente il Bologna per vincere e guadagnare l'Europa League. Il Diavolo non ha giocato male, ma è sparito dal campo dopo il gol di Ederson. Tra cambi particolari e stravolgimenti tattici nella ripresa, Tijjani Reijnders non ha brillato e non è riuscito a salvarsi nemmeno lui. Ecco le pagelle dell'olandese dopo la partita giocata alla stadio San Siro di Milano. PROSSIMA SCHEDA