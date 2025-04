Papu Gómez: “Alejandro deve riconoscere sé stesso. I riflettori si spegneranno”

Alejandro 'Papu' Gómez, ex attaccante di Atalanta e Siviglia, ha parlato della partita di stasera contro il Milan e non soltanto alla 'rosea'

Alejandro 'Papu' Gómez , ex fantasista di Atalanta e Siviglia , ha rilasciato in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' della trasferta dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini a 'San Siro' contro il Milan di stasera, ma non soltanto. Ecco, dunque, le dichiarazioni del campione del mondo 2022 con la Nazionale Argentina .

Su cosa è cambiato dall'ultima volta che l'abbiamo visto in campo: “Ho seguito un percorso di terapia, che mi ha portato a capire che il Papu e Alejandro non sono la stessa cosa. La gente mi ricorderà per ciò che il Papu faceva in campo, magari mi vorrà bene e mi chiederà di scattare le foto insieme. Alejandro, però, deve riconoscere sé stesso, consapevole che un giorno i riflettori si spegneranno e non ci saranno più 50 mila persone che lo guardano allo stadio”.