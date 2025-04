Paloschi: “Un errore esser rimasto legato al Milan? Son dinamiche di mercato”

Alberto Paloschi, attaccante cresciuto nel Milan e passato anche per l'Atalanta, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'

Alberto Paloschi , classe 1990 attaccante cresciuto nel Milan e passato anche per l' Atalanta , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Paloschi: "Al Genoa sei mesi bellissimi con la prima doppietta in carriera"

Sull'essere rimasto legato al Milan per tanti anni pur giocando altrove con altre maglie: "Un errore? Eh .... Non lo so. Sono dinamiche di mercato. Però ho fatto tante belle esperienze e ognuna mi ha fatto crescere. A Parma in Serie B il primo campionato intero con i grandi. Al Genoa sei mesi bellissimi e la prima doppietta in Serie A contro la Roma in una partita vinta con una clamorosa rimonta. Quanto spingeva Marassi". LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, Reijnders: se manca lui si spegne tutto. E' fondamentale perché...>>>