Paloschi: “Il mio primo gol al Milan? Un’emozione indescrivibile!”

Alberto Paloschi , classe 1990 attaccante cresciuto nel Milan e passato anche per l' Atalanta , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Paloschi sul gol-vittoria in Milan-Siena 1-0 del 10 febbraio 2008 a 18'' dal suo ingresso in campo: "Il mio primo pensiero? L'emozione. Indescrivibile. Carlo Ancelotti aveva fatto già due cambi, ne restava uno solo, ci speravo ma non ci credevo. Mi avevano richiamato dal torneo di Viareggio perché Alberto Gilardino era squalificato e Alexandre Pato infortunato. Ancelotti mi manda in campo al posto di Serginho. Entro e non faccio nemmeno in tempo a sistemarmi la maglietta. Lancio di Clarence Seedorf e ... mamma mia 'San Siro'. La sera mi sdraio a letto, accendo la tv e tutti parlano di me. Dai, non può essere vero. E invece sì".