Paloschi: “Il mio consiglio a Camarda? Vivere tutto con leggerezza”

Alberto Paloschi , classe 1990 attaccante cresciuto nel Milan e passato anche per l' Atalanta , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul gol che ha lo stesso sapore, a 'San Siro' o al Comunale di Palazzolo: "Il gol è il gol. Lavori tutta la settimana per quella gioia. Qualcuno l’ho fatto, sono contento. Sono andato in doppia cifra in tutte le categorie, un orgoglio. Una presenza in Nazionale mi manca più di una presenza in Champions, ma erano troppo forti gli attaccanti italiani di quei tempi".