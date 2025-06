Pagni tuona: “Il Milan, purtroppo, è stato un fallimento totale”

Certo, ci sono enormi interessi economici in gioco: Inter, Milan e Juve hanno investito somme enormi rispetto al reale valore di questi giovani. Ma va bene, questo porta anche un certo fascino al campionato. Ridurrei l’età e farei una vera C2. Ad esempio, ci sono molti 2004 che non giocano in Serie D e rischiano di uscire dal sistema del calcio solo perché non sono “coperti” nei conteggi. Nel frattempo, altri 2004 giocano solo per motivi economici. Un 2004 che ha fatto tre anni di D merita l’opportunità di fare il salto in C2 e magari diventare un giocatore di Serie B. Questo dovrebbe essere chiaro a chi governa il calcio. Non sono concetti che scopro io: sono cose fondamentali".