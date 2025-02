In un’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Steven Pagliuca , co-proprietario dell’ Atalanta , ha commentato anche l’eliminazione dai playoff di Champions League non solo della squadra bergamasca, ma anche di Milan e Juventus . Ecco, di seguito, le sue parole:

Facciamo sempre il tifo per tutte le squadre italiane. L’anno scorso la stagione è stata straordinaria per i team di Serie A in Europa. Penso siano cicli, a volte le cose non vanno come vorresti, si tratta di singole partite che possono essere decise da episodi, gare tiratissime“.