Orsolini: “Queste sono le partite per cui vivo, è qualcosa di inspiegabile”

Intervistato dal sito ufficiale del Bologna, Riccardo Orsolini ha manifestato grande entusiasmo per il gol vittoria contro l'Inter

Intervistato dal sito ufficiale del Bologna, Riccardo Orsolini ha manifestato grande entusiasmo per il gol che ha permesso ai rossoblù di battere l’Inter . Una vittoria pesante, quella ottenuta dalla squadra di Vincenzo Italiano , che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa a un posto nelle competizioni europee a fine stagione. Le sue parole:

Orsolini: "Segnare contro una delle squadre più forti d’Europa è una grande emozione"

"È stato un finale emozionante, degno del miglior Bologna che conosciamo. Sono queste le partite per cui vivo, è qualcosa di inspiegabile. Questa vittoria ha un valore doppio, può mettere dei mattoncini importanti per il nostro sogno. Oggi serviva un colpo, una giocata ed è capitata a me. Segnare contro una delle squadre più forti d’Europa, con una rosa incredibile e che nonostante le fatiche di Champions ha giocato una grande partita, è una grande emozione. Sono fiero della squadra, di tutto il percorso e di quello che stiamo facendo”.