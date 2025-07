Orlando: “Allegri? Serve disciplina. Avevano distrutto tutto quanto fatto bene con Pioli”

"Sarebbe tanta roba questa coppia. Sarebbe giusto rinunciare a Vlahovic e Kolo Muani per puntare a Osimhen. Vlahovic non ha soluzioni se non accettare una buonuscita e poi si trova la squadra. D'altronde non c'è più rapporto con la società. Kolo Muani molto probabilmente hanno capito che l'investimento non vale la pena. Con Osimhen hai un attacco esplosivo. Con un altro paio di acquisti di qualità la Juve può puntare allo Scudetto. Basta un centrocampista, anche due"