In un'intervista rilasciata a Radio CRC, Lele Oriali , coordinatore dello staff tecnico del Napoli , ha commentato la corsa al titolo di Serie A, sottolineando come la lotta per lo scudetto sia ancora molto aperta. Durante l'intervento, Oriali ha anche menzionato il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

Napoli, Oriali: "Siamo in corsa. Milan e Juventus? Sono venute a mancare"

“Corsa scudetto? Le squadra che concorrono per lo scudetto sono tre: Inter, Atalanta e Napoli. L'Inter e l’Atalanta erano le squadre che avevano qualcosa in più rispetto alle altre, anche rispetto a noi, poiché hanno un organico ampio e competitivo. L’Atalanta è ancora in corsa, nelle ultime nove giornate si giocherà il titolo. Durante la stagione sono venute a mancare squadre come Milan e Juventus. Credo che anche noi siamo in corsa per il titolo.” LEGGI ANCHE: Milan, ma che fine ha fatto Tomori? Da 'eroe' in Supercoppa all'oblio totale>>>