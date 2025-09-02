Ordine: “Sono molto critico sul mercato del Milan. Vi spiego”

"Io sono molto critico sul mercato del Milan perché secondo me il reparto difensivo si è indebolito, il centrocampo si è leggermente migliorato mentre l’attacco resta un punto interrogativo". Franco Ordine, giornalista, parla del mercato del Milan. La dirigenza, Allegri e non solo. Ecco il suo pensiero a TMW Radio durante Maracanã: "Ormai abbiamo capito che il sistema sarà il 3-5-2, ma non per un capriccio di Allegri. Quest’ultimo lo dovrà adottare perché i due esterni non sembrano particolarmente all’altezza".