Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. I rossoneri sono andati verso la sosta delle nazionali con una bella vittoria contro il Lecce, ma restano dubbi sulla rosa. Franco Ordine, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Gimenez, Rabiot e non solo.
Ordine: "Milan nettamente inferiore. Scambio Gimenez? Guadagna solo …"
Franco Ordine, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Gimenez, Rabiot e non solo
Milan, Ordine: "L'arrivo di Rabiot non cambia"—
"Spero che l'arrivo di Rabiot spero non faccia cambiare la consistenza sul Milan, per me è nettamente inferiore a quello dello scorso anno, specialmente in difesa. Al Milan servirebbere un leader, un regista (Ordine parla di Gomez che non arriverà). Io voglio rischiare, se il Milan fa il cambio Gimenez con Dovbyk, ci guadagna solo la Roma. Santiago è meglio 5 volte l'ucraino".
"Jashari non guarisce in due mesi: quando sarà a disposizione di Allegri passeranno tre, tre mesi e mezzo".
