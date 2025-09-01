Ordine: 'Milan nettamente inferiore. Scambio Gimenez? Guadagna solo ...'

Franco Ordine, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Gimenez, Rabiot e non solo

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. I rossoneri sono andati verso la sosta delle nazionali con una bella vittoria contro il Lecce, ma restano dubbi sulla rosa. Franco Ordine, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Gimenez, Rabiot e non solo.