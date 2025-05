Ordine: “Allegri ha fatto bene a non andare al Napoli. Ecco perchè”

"La Juve che farà ora? Conte ha fatto una valutazione relativa a quanto è successo subito dopo la vittoria dello Scudetto, parlo dell'entusiasmo contagioso e della convinzione di famiglia e collaboratori che sarebbe stato un errore andare via. E Allegri ha fatto bene a non andare al Napoli, perché come fai a fare meglio di Conte ora? Alla Juve ora cambiano le prospettive e la filosofia, arrivando Comolli. Immagino che Tudor potrebbe essere la soluzione definitiva. Altrimenti il profilo più aderente a Comolli mi sembra Pioli".