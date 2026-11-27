Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'

Olympiacos-Milan 2-4, i rossoneri si svegliano dopo 50 minuti brutti e trovano tre punti cruciali per il continuo del percorso in Europa League.

A parlare della sfida ci ha pensato anche il giornalista Sandro Sabatini sul suo profilo "Instagram". Ecco le sue parole:

"Milan disintegrato 2-0 dopo il primo tempo che poi va a vincere 4-2 sfruttando la forza e l'entusiasmo dei suoi giovani. Cisse si conferma anche da prima punta e la fa meglio di Ramos anche se non è il suo ruolo. Il Milan era stato una squadra assolutamente irriconoscibile rispetto la squadra bella contro il Frosinone, poi il Milan ha giocato da Milan mettendo Musah, Pulisic e Tomori dalla panchina che ha messo a posto la difesa al posto di un De Winter insufficiente".

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Le pagelle dei quotidiani sportivi per Fikayo Tomori

Partiamo con "La Gazzetta dello Sport" con un bel 7 in pagella: "Torna dopo l'infortunio per sostituire De Winter e lo fa alla grande. Una chiusura decisiva su Yaremchuk e altri interventi importanti";

in pagella: "Torna dopo l'infortunio per sostituire De Winter e lo fa alla grande. Una chiusura decisiva su Yaremchuk e altri interventi importanti"; Passiamo a "Il Corriere dello Sport" con il voto 6,5 : "Molto attento. Torna dall’infortunio e Amorim lo mette subito dentro per riparare ad una difesa che fa acqua";

: "Molto attento. Torna dall’infortunio e Amorim lo mette subito dentro per riparare ad una difesa che fa acqua"; E chiudiamo con "Tuttosport" e un altro 7: "Entra lui e dà alla difesa quella stabilità che mancava".

L'importanza tattica di Tomori per il Milan di Amorim

Andiamo a vedere le pagelle proprio di Fikayo Tomori , entrato nella ripresa al posto di un De Winter molto sottotono.è stato recuperato proprio per questa sfida dopo i problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori dal secondo tempo di Milan-Bologna.

L'inglese è un giocatore molto importante in questo momento: l'ex Chelsea è il primo cambio praticamente di tutti i centrali di difesa e anche di Mario Gila che gioca come terzino destro.

Per questo motivo la sua voglia, la sua duttilità e la sua esperienza sono fondamentali in questo momento per Amorim.