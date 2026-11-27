Olympiacos-Milan 2-4, una rimonta eccezionale quella dei rossoneri e cruciale per il continuo della stagione in Europa League che, senza questi tre punti, sarebbe stata quasi del tutto persa.

A parlare della sfida di ieri sera ci ha pensato anche il giornalista Carlo Pellegatti sul suo profilo "Instagram":

"Chiedo scusa se sono un po' limitativo, ma dico Yamal no, noi abbiamo Hutchinson. Sì forse è esagerato, ma qualcuno dirà no, perché anche Yamal non avrebbe potuto fare meglio su quel gol. Il Milan era negli ultimi posti della classifica dopo 50 minuti all'altezza delle peggiori prestazioni fatte in Europa, era un disastro in avanti e dietro. Poi i cambi di Amorim che mette Musah, Pulisic e Tomori che ha giocato una partita superba e il Milan ha dilagato. Per Hutchinson due assist e un gol, il Milan deve ringraziare le sue prodezze e possiamo dire che dopo Ferencváros c'è sempre Atene".

Il parere di Pellegatti ovviamente non riguarda il valore assoluto di Yamal e Hutchinson, ma l'episodio del gol in questione. La rete dell'esterno inglese che salta mezza difesa dell'Olympiacos e poi segna con un grande sinistro a giro da fuori, è una rete degna del miglior Yamal. Questo è il senso del commento di Pellegatti.

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I voti dei quotidiani sportivi su Omari Hutchinson

Per "La Gazzetta dello Sport" merita un 8,5 : "A lungo senza guizzi, quando da trequartista si sposta a destra... a tutta fascia, segna un gol pazzesco. Aggiunge due assist e avvia l'azione del 4-2";

: "A lungo senza guizzi, quando da trequartista si sposta a destra... a tutta fascia, segna un gol pazzesco. Aggiunge due assist e avvia l'azione del 4-2"; 7,5 per "Il Corriere dello Sport": "Dal nulla si è inventato un gol partendo da centrocampo. Ha riacceso il Diavolo caricandosi la squadra sulle spalle. Serve anche i due assist per i gol di Cisse e Pulisic";

per "Il Corriere dello Sport": "Dal nulla si è inventato un gol partendo da centrocampo. Ha riacceso il Diavolo caricandosi la squadra sulle spalle. Serve anche i due assist per i gol di Cisse e Pulisic"; 8 per "Tuttosport": "Un primo tempo da brutto anatroccolo, che poi si trasforma in mattatore: un gol spettacolare che rimette il Milan in partita e due assist ai compagni".

è stato decisivo ed è stato pienamente promosso anche dai quotidiani sportivi italiani.