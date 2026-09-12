Oddo: "Cisse profilo interessante, non teme nulla". Poi segnale chiaro a Mancini

L'ex terzino di Lazio e Milan Massimo Oddo ha parlato della partita di questa sera tra i biancocelesti e i rossoneri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco alcune delle sue parole:

"Un incontro di alto livello. In questo momento la Lazio sta giocando con un centrocampo a tre, quindi sicuramente sarà in superiorità numerica lì in mezzo. Il Milan dovrà essere attento a non allungarsi per non lasciare agli avversari il tre contro due e a sua volta cercherà di creare densità con linee strette".

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L'elogio di Oddo a Modric e il confronto con il Milan del passato

"Modric è un campione, uno degli ultimi della sua generazione, e sarebbe stato bene in quel Milan. Non so se sarebbe stato sempre titolare perché avrebbe dovuto vedersela con Pirlo".

Interessante il parere di Oddo sulla mediana: è vero che il Milan viene schierato con un centrocampista in meno, per questo saranno fondamentali tre fattori. Il regista basso dovrà essere bravissimo a gestire bene ogni pallone: per questo dovrebbe essere scelto Modric. Musah dovrà essere eccellente ad eludere la possibile pressione e a creare superiorità. E infine i trequartisti e gli esterni dovranno dare un supporto importante alla manovra rossonera.Oddo ha parlato anche di Modric:

Il Milan di Oddo ha vinto tutto e aveva un centrocampo ricco di campioni: Pirlo in regia, Ambrosini, Seedorf, Gattuso e tanti altri ancora. La presenza del croato avrebbe aumentato ulteriormente la caratura tecnica della squadra, questo senza dubbio.

L'ex terzino ha parlato anche di Cisse:

"Cisse invece è un profilo molto interessante, un giovane che ha fatto vedere grandi cose la scorsa stagione e che sta continuando sulla stessa strada in una squadra più blasonata e in una categoria superiore. Ha una grande personalità perché quando entra, non teme nulla: prova la giocata, la sterzata, il dribbling e corre dietro a tutti. Questo è un segnale sicuramente molto positivo. Se non viene chiamato Cisse in Nazionale, non so chi possa essere convocato".

Cisse dovrebbe partire da titolare anche contro la Lazio ed è al momento uno dei calciatori più in forma del Milan visti i suoi due gol segnati in questo inizio di stagione: il classe 2006 ha dimostrato chiaramente di meritarsi la convocazione con la Nazionale maggiore di Mancini che vorrà rinnovare la squadra per iniziare il nuovo corso.