Inizio non facile per i rossoneri

Le parole di Fabio Capello centrano perfettamente il punto cruciale della complessa estate rossonera. Il sorteggio del calendario non aiuta in questo momento difficile del Milan (qui le notizie live): affrontare subito la doppia trasferta a Torino e poi la Lazio all'Olimpico non sarà facile con il Diavolo che non ha al momento punti di riferimento. Ci sono dubbi sugli elementi chiavi della rosa rossonera come Mike Maignan, Rafael Leão, Luka Modrić e Adrien Rabiot. Il fatto che non ci sia la dirigenza in casa rossonera rallenta inevitabilmente la programmazione in casa Milan e rischia di spostare in avanti nel tempo scelte importanti sia sui giocatori che potrebbero partire sia su quelli che potrebbero arrivare. La proprietà RedBird è chiamata a dare una risposta immediata nei prossimi giorni visto che è arrivato il tempo di prendere le decisioni definitive.