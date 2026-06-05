LE DATE DELLA SERIE A
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Calendario Serie A 2026-2027: segui con noi la diretta! | LIVE News
È tempo di dare il via alla Serie A 2026-27! Oggi alle 18:30, presso il Teatro Regio di Parma, verrà svelato il nuovo calendario. L'evento verrà trasmesso da Sky, DAZN, Mediaset, Sportitalia e potrà essere seguito anche grazie al nostro live testuale. Rispetto alla scorsa annata, il tabellone avrà il piacere di rivedere Venezia, Frosinone e Monza mentre, invece, saluta Cremonese, Hellas Verona e Pisa.
La Serie A prenderà il via nel weekend del 22 agosto 2026, per poi concludersi il 29-30 maggio 2027. Ci saranno solamente due turni infrasettimanali, previsti per il 28 ottobre e il 6 gennaio 2027. La sosta natalizia sarà il 27 dicembre, mettendo in pausa, perciò, qualsiasi appuntamento calcistico. Le soste legate alla Nazionale, a differenza della scorsa stagione, sono state ridotte a 3: maxi-stop di tre settimane tra fine settembre e inizio ottobre, a seguire invece le soste del 15 novembre e 28 marzo 2027.
La novità: algoritmo anti-sovrapposizione—
Per evitare qualsiasi tipo di caos organizzativo, come ad esempio la concomitanza tra gli Internazionali di Tennis e il derby di Roma, verrà usato un programma che impedirà ai big match di sovrapporsi con altri eventi sportivi. Il calendario, poi, verrà svelato seguendo ben 4 criteri:
CALENDARIO MILAN SERIE A 2026-2027
1^ giornata - Torino-Milan.
I rossoneri faranno il loro esordio in trasferta allo Stadio Olimpico di Torino
Sul palco del Teatro Regio di Parma sale Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli:
"Il nostro campionato è sempre avvincente, è aumentata l'audience e gli stadi sono sempre pieni. Vuol dire che tifosi italiani amano la Serie A"
In attesa dell'estrazione del calendario, facciamo un breve recap:
INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo
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