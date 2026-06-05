Calendario Serie A 2026-2027: segui con noi la diretta! | LIVE News

È tempo di dare il via alla Serie A 2026-27 ! Oggi alle 18:30, presso il Teatro Regio di Parma, verrà svelato il nuovo calendario. L'evento verrà trasmesso da Sky, DAZN, Mediaset, Sportitalia e potrà essere seguito anche grazie al nostro live testuale. Rispetto alla scorsa annata, il tabellone avrà il piacere di rivedere Venezia , Frosinone e Monza mentre, invece, saluta Cremonese, Hellas Verona e Pisa .

La Serie A prenderà il via nel weekend del 22 agosto 2026, per poi concludersi il 29-30 maggio 2027. Ci saranno solamente due turni infrasettimanali, previsti per il 28 ottobre e il 6 gennaio 2027. La sosta natalizia sarà il 27 dicembre, mettendo in pausa, perciò, qualsiasi appuntamento calcistico. Le soste legate alla Nazionale, a differenza della scorsa stagione, sono state ridotte a 3: maxi-stop di tre settimane tra fine settembre e inizio ottobre, a seguire invece le soste del 15 novembre e 28 marzo 2027.