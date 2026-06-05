“Liberate il nostro Milan!”: spuntano manifesti “Wanted” contro Cardinale e Ibrahimović in tutta la città
Le date della stagione 2026-2027: blocchi e sosta natalizia—
Il campionato di Serie A 2026-2027 aprirà ufficialmente i battenti nel fine settimana del 22-23 agosto 2026, per poi concludersi il 29-30 maggio 2027. Il programma stagionale prevede una gestione serrata dei tempi, con scadenze ben definite.
La svolta tecnologica: arriva l'algoritmo anti-sovrapposizione—
Una delle novità più rilevanti di questa edizione è l'introduzione di un algoritmo blindato per la compilazione delle giornate. Lo strumento nasce per risolvere in modo definitivo i disagi organizzativi riscontrati nel finale della stagione 2025-2026, quando il derby di Roma entrò in collisione logistica con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Da quest'anno, il software eviterà automaticamente qualsiasi tipo di sovrapposizione tra i match di cartello e altri eventi sportivi nazionali di primissimo piano.
I quattro criteri per la compilazione del calendario—
Il sorteggio pomeridiano dovrà sottostare a quattro regole rigide stabilite dai regolamenti della Lega Calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA