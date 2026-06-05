PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Nasce la nuova Serie A 2026-2027: c’è un super algoritmo per il calendario e cambiano le soste

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Nasce la nuova Serie A 2026-2027: c’è un super algoritmo per il calendario e cambiano le soste

Oggi pomeriggio avverrà la compilazione del calendario di Serie A per la stagione 2026-2027
Oggi la diretta del sorteggio del calendario di Serie A 2026-2027 dal Teatro Regio di Parma. Scopri tutte le date del nuovo campionato, i nuovi criteri della Lega Calcio per la compilazione e il funzionamento del nuovo algoritmo
Daniele Triolo Redattore 

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, la cornice del Teatro Regio di Parma ospiterà un appuntamento cruciale per il calcio italiano. A margine del 'Festival della Serie A' organizzato dalla Lega Calcio, verrà svelato ufficialmente il calendario di Serie A per la stagione 2026-2027.

L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming su Sky, DAZN, Mediaset e SportItalia, oltre che sulle piattaforme ufficiali della Lega Serie A. Rispetto alla passata edizione, il tabellone vedrà volti nuovi. Non saranno presenti Cremonese, Hellas Verona e Pisa, retrocesse in Serie B, che cedono il posto alle neo-promosse Venezia, Frosinone e Monza.

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Le date della stagione 2026-2027: blocchi e sosta natalizia

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Il campionato di Serie A 2026-2027 aprirà ufficialmente i battenti nel fine settimana del 22-23 agosto 2026, per poi concludersi il 29-30 maggio 2027. Il programma stagionale prevede una gestione serrata dei tempi, con scadenze ben definite.

  • Turni infrasettimanali: due appuntamenti fissati per mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027;

  • Sosta natalizia: stop alle gare previsto per domenica 27 dicembre 2026;

  • Soste per le Nazionali: ridotte a tre complessive (rispetto alle quattro dei tornei precedenti) a causa dell'accorpamento strategico delle date di domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026, che genererà uno stop di tre settimane consecutive. Le restanti soste rimangono fissate per domenica 15 novembre 2026 e domenica 28 marzo 2027.

    • La svolta tecnologica: arriva l'algoritmo anti-sovrapposizione

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    Una delle novità più rilevanti di questa edizione è l'introduzione di un algoritmo blindato per la compilazione delle giornate. Lo strumento nasce per risolvere in modo definitivo i disagi organizzativi riscontrati nel finale della stagione 2025-2026, quando il derby di Roma entrò in collisione logistica con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Da quest'anno, il software eviterà automaticamente qualsiasi tipo di sovrapposizione tra i match di cartello e altri eventi sportivi nazionali di primissimo piano.

    I quattro criteri per la compilazione del calendario

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    Il sorteggio pomeridiano dovrà sottostare a quattro regole rigide stabilite dai regolamenti della Lega Calcio.

  • Asimmetria: la sequenza delle partite del girone di andata sarà completamente diversa rispetto a quella del ritorno. Tra la gara di andata e quella di ritorno contro lo stesso avversario dovranno intercorrere obbligatoriamente almeno 8 giornate.

  • Gestione dei derby: le stracittadine saranno distribuite in giornate differenti. Non potranno mai essere inserite alla prima o all'ultima giornata, così come sarà vietato il loro posizionamento nel turno infrasettimanale feriale della 9^ giornata.

  • Il vincolo delle coppe europee: le quattro formazioni iscritte alla Champions League (Inter, Napoli, Roma, Como) non potranno incrociare le squadre partecipanti a Europa e Conference League (Milan, Juventus, Atalanta) nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34, posizionate tra turni UEFA ravvicinati ("back to back"). Per la 4^ giornata, il vincolo si applicherà esclusivamente alle squadre di Europa League.

  • Alternanza assoluta: principio della perfetta alternanza casa/trasferta confermato per le coppie cittadine composte da Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino.

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