L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming su Sky, DAZN, Mediaset e SportItalia, oltre che sulle piattaforme ufficiali della Lega Serie A. Rispetto alla passata edizione, il tabellone vedrà volti nuovi. Non saranno presenti Cremonese, Hellas Verona e Pisa, retrocesse in Serie B, che cedono il posto alle neo-promosse Venezia, Frosinone e Monza.