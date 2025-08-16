"Banale dire che porta grandissima qualità, esperienza e leadership. Farà bene a tutti perché nello spogliatoio arriva una figura di riferimento". Antonio Nocerino , ex giocatore rossonero, parla di Luka Modric e del nuovo centrocampo del Milan . Ecco un estratto della sua lunga intervista per Gazzetta.it: "A me di lui impressiona soprattutto il fatto che a quasi 40 anni riesce a giocare un elevato numero di partite sempre mantenendosi su un livello alto. Cioè, la media delle sue prestazioni è alta. Molti pensano che il Milan lo abbia preso più che altro per motivi di immagine. Errore grave, lui è l’essenza del calcio, per me è un giocatore impressionante".

Nocerino: "Il centrocampo del Milan? Giocherei così. Di Modric mi impressiona ..."

Nocerino continua su Modric: "Mi ero reso conto del suo livello di professionalità quando il Real due anni fa è venuto qui (a Orlando, ndr) in estate in tournée. Ho assistito a qualche allenamento: va a duemila, sono state sedute molto intense. Dico solo una cosa: fa un altro sport. E’ devastante. Il Milan ha fatto una scelta importante perché è uno che ti dà un contributo a 360 gradi: campo, spogliatoio, immagine. E il Milan ha bisogno di figure del genere, anche perché la squadra ha giovani di grande talento, ma inespresso. Serve qualcuno che, oltre all’allenatore, glielo tiri fuori. Quelli come Modric, così com’era successo con Ibra, sono quei giocatori che danno una grande mano ai tecnici in questo senso. I ragazzi devono capire che solo col talento non vai da nessuna parte. Secondo me, con uno come Modric che dà sempre il 110 per cento e un mister come Allegri che, ve lo assicuro, è uno che pretende tanto e non te le manda a dire, il percorso per questi ragazzi è quello giusto".