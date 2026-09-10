Una delle principali operazioni in uscita del Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato vede protagonista Christopher Nkunku. Dopo un'attenta valutazione da parte del tecnico Ruben Amorim, l'attaccante francese è stato escluso dal progetto con la richiesta esplicita di trovarsi una nuova squadra. Lo scorso 27 agosto, il giocatore si è trasferito al Lipsia in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 28,5 milioni. A poche settimane dalla cessione, il classe 1997 è tornato a polemizzare sul trattamento riservatogli dalla società rossonera.

Ex Milan, l'intervista a Nkunku

"Quando sono andato al Chelsea è iniziata bene, poi mi sono infortunato in amichevole e lì è cambiato tutto. Ho subito la mia prima operazione, spingevo per rientrare in fretta e nel frattempo ci sono state tante novità. In più non mi trovavo bene nel ruolo in cui mi hanno fatto giocare.

Nkunku punge il Milan

“Al Milan non ho avuto problemi fisici, ma c'era un'idea di gioco diversa dalla mia. Così, appena ho potuto riprendere la mia strada, l'ho fatto. Rispetto la decisione del Milan, anche se sinceramente non ho capito fino in fondo il loro comportamento. Sono rimasto sorpreso, ma auguro comunque al club una buona stagione".

Sul ritorno a Lipsia

"Sono davvero felice di essere qui e so di aver fatto la scelta giusta. La prima settimana è andata benissimo, il gruppo mi ha accolto a braccia aperte. Volevo a tutti i costi tornare per ritrovare il mio calcio. Ho parlato con l'allenatore e, anche se avevo altre offerte, sentivo che questo era il posto giusto".

Gli obiettivi del francese

"I miei obiettivi? Voglio solo divertirmi, scendere in campo e dare una mano alla squadra. Ho tanta fame e voglio mettere tutto me stesso. Gli ultimi tre anni non sono andati come speravo, adesso penso solo a ritrovare il sorriso giocando".

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Como,ha ripercorso le tappe principali della sua carriera. Il giocatore ha iniziato raccontando dell'esperienza alha poi commentato la decisione del. Dietro al "rispetto" di cui parla l'attaccante francese si celano alcune polemiche per il modo in cui è stato trattato:Spazio anche al ritorno al, doveaveva già giocato tra il 2019 e il 2023 collezionando 70 reti e 56 assist in 172 presenze complessive:Per concludere, il francese ha chiarito quali siano i suoiper la stagione sportiva 2026/2027: