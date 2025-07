Nicoletti: “Chiesa non appetibile per le big per problemi caratteriali”

"Sappiamo che il mondo del calcio è difficile e particolare, soprattutto in Serie A. Di Chiesa sicuramente non si discute il talento, lo abbiamo visto tutti più volte, ma credo che il ragazzo abbia avuto problemi caratteriali e comportamentali che ad oggi non lo rendono più appetibile per le Big. Non è una questione economica, di prezzo. Avrà avuto altri problemi gestionali".