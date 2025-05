Neymar e il suo futuro: “Prenderò una decisione solo dopo il 12 giugno”

Il ritorno di Neymar al Santos continua a generare sia forte entusiasmo ma, al contempo, non poche incertezze: le parole sul futuro

Il ritorno di Neymar al Santos continua a generare sia forte entusiasmo ma, allo stesso tempo, tante incertezze. La stella brasiliana, protagonista di un'amichevole contro il Lipsia dove è partito titolare senza lasciare un'impronta sul match, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno sorgere non pochi punti interrogativi sul suo futuro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

“Non lo so ancora. Risponderò a tutte queste domande solo dopo la partita del 12. Fino ad allora non parlerò più di questo. L’ho già detto: ci sto ancora pensando. Chiedermelo di nuovo tra tre giorni non servirà a nulla, la risposta sarà la stessa. Prenderò una decisione solo dopo il 12 giugno”