«La reazione di Rafa è normale. Ha difeso il compagno e ha dimostrato spirito di squadra, ha avuto una reazione positiva per aiutare il compagno. Ovviamente non possiamo cadere nella provocazione, ma è positivo che sia successo ora, perché una squadra sudamericana ha molti momenti del genere. Un segnale per tutta la squadra. Abbiamo tutti tanta voglia e lui ha reagito in una situazione che si presenterà spesso ai Mondiali. Non possiamo prendere un cartellino rosso in una situazione del genere, perché le squadre sudamericane tendono allo scontro. Inoltre, penso che non fosse da cartellino rosso, perché non è stato un gesto violento da parte di nessuno dei giocatori».
Successivamente, l'allenatore lusitano ha voluto parlare della prestazione del numero 10 rossonero: secondo il ct, Leao si è adattato molto e che la situazione legata al cartellino rosso non debba influire sulla sua carriera:
«Ma vorrei soffermarmi innanzitutto sulla disciplina di gioco posizionale che Rafa ha dimostrato oggi. Ha giocato un’intera stagione in una posizione completamente diversa e si è adattato. Mi è piaciuto molto, ma chiaramente è un buon esempio del fatto che non possiamo lasciarci prendere dalla frustrazione o vedere un cartellino rosso in quella situazione».
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