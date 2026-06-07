Successivamente, l'allenatore lusitano ha voluto parlare della prestazione del numero 10 rossonero: secondo il ct, Leao si è adattato molto e che la situazione legata al cartellino rosso non debba influire sulla sua carriera:

«Ma vorrei soffermarmi innanzitutto sulla disciplina di gioco posizionale che Rafa ha dimostrato oggi. Ha giocato un’intera stagione in una posizione completamente diversa e si è adattato. Mi è piaciuto molto, ma chiaramente è un buon esempio del fatto che non possiamo lasciarci prendere dalla frustrazione o vedere un cartellino rosso in quella situazione».