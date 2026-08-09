Giornata bollente in ottica Nazionale, con Giovanni Malagò e Paolo Maldini che hanno ricostruito la propria versione dei fatti in due differenti interviste. Lo storico Capitano del Milan ha ripercorso le sue due settimane da direttore tecnico della federazione ai microfoni del 'Corriere della Sera', togliendosi qualche sassolino dalla scarpa sul trattamento che gli è stato riservato. Il presidente della Figc, invece, ha fornito la sua versione sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport'.

Nazionale, la ricostruzione di quanto accaduto nelle ultime settimane

Malagò e il mancato annuncio di Pirlo

“Era tutto fatto, credetemi. Tutto pronto per l’annuncio, poi la storia della collaborazione di Andrea con un sito di scommesse russo. Cosa avrei dovuto fare? Non ci ho dormito, ma, alla fine, sono convinto di aver preso la decisione più opportuna”.

Nazionale, Malagò su Maldini

“Incontrerò Paolo dopo le vacanze. La decisione sua e di Leonardo di fare un passo indietro rientra in quella che io chiamo linearità di comportamento. È andata così”.

Nel giro di pochi giorni, l'organigramma dellaè stato completamente stravolto.aveva proposto Andrea Pirlo come commissario tecnico, ma il sistema politico si è messo di traverso per un accordo commerciale tra l'ex regista e un sito di scommesse russo. Il presidente della Figcha deciso di non procedere con, portandoa dimettersi dal ruolo di direttore tecnico a soli quindici giorni dalla firma del Contratto. Ventiquattro ore dopo,è stato nominato CT, mentreha assunto il ruolo di direttore tecnico.ha iniziato parlando della questione, prima scelto come nuovo CT della Nazionale e successivamente scaricato:Dopodiché,è passato alle dimissioni di

Il presidente della Figc ha preferito liquidare la vicenda con diplomazia, ma Maldini ha usato parole decisamente più forti nel corso della sua intervista.