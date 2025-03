Il giornalista Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Pressing', in onda su 'Mediaset', e in particolare su 'Italia 1' ogni domenica sera, soffermandosi in particolare sulle scelte di formazione di Sérgio Conceicao in Napoli - Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Napoli-Milan, Zazzaroni spiega le scelte di formazione di Conceicao: poi l'attacco a Joao Felix

"Il Milan ha sbagliato strategia. Ha messo in campo una formazione pensando alla Coppa Italia. Ha pensato 'Tanto mi mandano via, l'unica possibilità che ho è di vincere'. Vince la Fiorentina, vince l'Inter, vince la Roma, vince il Bologna e tu sei distante. Davanti a te hai due partite di Coppa Italia contro l'Inter e poi una finale con Bologna o Empoli. Avendo vinto la Supercoppa Italiana, se vince anche la Coppa Italia magari è un trofeo a vista. Mercoledì giochi questo derby e secondo me lui ha fatto questo ragionamento. Lui a un certo punto sul 2-0 becca l'imbarcata e se la prende mercoledì non c'è neanche dal punto di vista mentale. Lui ha fatto un ragionamento da Conceicao, io ho provato a mettermi nella sua testa. Se Leao aveva un problema fisico non avrebbe giocato. Joao Felix faceva ridere, per questo lo ha cambiato".