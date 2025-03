Milan, Zazzaroni punge Cardinale: poi la rivelazione spiazzante su Conceicao

Ivan Zazzaroni: "Sicuramente Conceiçao lo cambiano. Poi ho saputo che il portoghese non è stato nemmeno scelto da Ibrahimovic, ma da Elliott. Quando i tifosi dicono 'devi vendere', mi chiedo se ha comprato. Sarà anche una battuta e una provocazione, ma l'ambiguità della proprietà è il punto focale del Milan. Oggi sappiamo che a decidere tutto è Furlani, lo ha detto lui. I ritardi sono dovuti al fatto che ha avuto un lutto molto pesante. Cardinale non tocca palla, Ibrahimovic non tocca palla. Quando la testa non funziona è difficile che funzioni tutto il resto".