Napoli-Milan 2-1, altro ko per i rossoneri che salutano quasi del tutto il sogno di una possibile rimonta alla Champions League. Il quarto posto dista ora 9 punti e sembra ormai praticamente irraggiungibile. Il Diavolo ha mostrato i soliti errori e orrori in difesa, facendosi bucare troppo facilmente dalla squadra di Antonio Conte. Rafael Leao, che è partito dalla panchina, ha dato la scintilla nella ripresa, ma il Milan non è riuscito comunque nella rimonta. Ecco le pagelle del portoghese dai maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. PROSSIMA SCHEDA