"Ho aspettato qualche minuto per fare sbollire la rabbia dopo l'ennesima sconfitta di questa tribulata stagione". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato sui social dopo Napoli-Milan 2-1 . Analisi incentrata sul rigore e su Leao . Ecco il suo parere: "Non riesco a capire perché si debba sempre regalare il primo tempo a livello di formazione, ma non lo dico io, lo dice Conceicao. E' già successo, subito all'inizio della ripresa cambi, vuol dire che i giocatori del primo tempo non l'hanno soddisfatto, ma è successo spesso nelle ultime partite, anche contro il Napoli".

Napoli-Milan, Pellegatti: idee chiare su Leao e i rigori! Conceicao sbaglia...

Pellegatti continua: "Leao, perché non Leao? Ha fatto alzare al 18esimo del primo tempo facendolo scaldare, vuol dire che stava bene. Poi avete visto lo schema Pioli, Theo-Leao, lo schema che ci ha fatto vincere il campionato. Anche contro il Napoli ha fatto la differenza, non si non può non fare partire Leao dal primo minuti. Theo-Leao, speriamo che fine del campionato vadano avanti con questo e che rimangano anche nella prossima stagione. Ma se Pulisic è il rigorista, si ma doveva aiutare Gimenez? No, il rigorista non dev'essere cambiato".