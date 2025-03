Milan, Pellegatti: “Sta salendo un allenatore”. Nuovo nome per il DS

Milan, Pellegatti: "Direttore sportivo? Nuova voce". E occhio a De Zerbi

Poi Pellegatti riporta le voci su Manna: "Sul direttore sportivo c'è un nome nuovo che piace: Manna del Napoli, riportato da Tuttomercatoweb, piace a Furlani. Mia sensazione, non penso lascia il Napoli in questo momento. Verrà? Io non credo. Con Paratici colloquio più lungo, ma attenzione, non c'è altro. Dopo i colloqui è tutto finito lì. Probabilmente Paratici rivedrà anche il Tottenham, anche se il Milan affascina, lui aspetta, non so fino a quando. Per me sarebbe la figura ideale. Attenzione sempre anche a Tare".