Milan, Pellegatti: 'Paratici, spunta una data'. E su Ibrahimovic fa notare ...

Milan, Pellegatti svela la data della risposta a Paratici: poi il particolare su Ibrahimovic

Su Zlatan Ibrahimovic: "Allelujah, è arrivato Ibrahimovic a Milanello, da solo senza Furlani e Moncada. Arrivato con il capello corto, si è tagliato i capelli. Non ha parlato con la squadra, ma con Conceicao. Da capire quale sarà il suo futuro, se conterà ancora nelle decisioni del Milan o se è stato scavalcato per quanto riguardo la parte tecnica da Giorgio Furlani. Dobbiamo augurare che le mani di Giorgio Furlani sappiano come lavorare per il bene del Milan".