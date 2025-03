Napoli-Milan, Collovati: “Ecco la mia favorita. Conceicao in bilico per …”

Il Milan deve provare a vincere per rientrare in zona Champions: "Ma è difficile contro questo Napoli. I rossoneri hanno sprecato diverse occasioni. Conceicao ha vinto la Supercoppa, può vincere la Coppa Italia ancora, ma è in discussione per il rendimento del Milan in campionato tanto è vero che il suo futuro è in bilico. Antonio Conte ha fatto un grande lavoro. Per me il Napoli è favorito nel confronto di stasera al Maradona, non ho dubbi".