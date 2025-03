DS Milan, scippo al Napoli in arrivo? Sondato Manna: ecco i dettagli

A Giovanni Manna è bastato un solo anno da DS del Napoli per avvicinare a sé gli interessi di altri club, tra cui il Milan. I rossoneri, come noto, sarebbero alla ricerca di un profilo che rivesta questo ruolo, assente di fatto dai tempi di Paolo Maldini, quando comunque l'incarico era di Frederic Massara. Tanti i nomi sul piatto, anche se nelle ultime ore uno più di altri è emerso come favorito. Trattasi di Fabio Paratici, avvistato a Milano dove, secondo quanto riferito da 'QSVS', avrebbe incontrato Giorgio Furlani, oltre all'agente di Roberto De Zerbi. Ma nelle ultime ore sono giunte notizie interessanti in merito.