Tutto su Napoli-Milan e sul direttore sportivo. Le verità di Tonali

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 30 marzo 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che riprende il campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e la squadra rossonera è subito chiamata a un impegno (sulla carta) proibitivo se vorrà riprendere il suo cammino verso le zone più alte e nobili della classifica di Serie A. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA