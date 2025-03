Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince la Juve. Oggi Inter e Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il successo della Juventus, all'Allianz Stadium, nella prima partita di Igor Tudor sulla panchina bianconera. 1-0 al Genoa, decide una prodezza di Kenan Yıldız. Successi di misura anche per il Bologna a Venezia (super gol di Riccardo Orsolini) e per la Roma a Lecce (rete di Artem Dovbyk). Lotta per un posto in Champions League più che mai viva.