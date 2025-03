Sulla Juventus: "Io credo che Kean e Fagioli farebbero fatica anche loro in questa Juve qua. Non c’è un giocatore sui 25 della rosa che stia facendo bene nei bianconeri. Non funzionano i rapporti con l’allenatore. La Juventus ha fatto entrare nella storia, in questa stagione, Empoli e Psv. E poi 13 pareggi in Serie A, diversi di questi con le squadre ultime in classifica. Non c’è qualcosa che funzioni nello spogliatoio e non c’è nessunissima identità di gioco".