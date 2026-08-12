Mussa sull'impatto di Amorim: "Importante che la società lavori per le sue richieste"

Il Milan continua a lavorare per arrivare al meglio possibile all'esordio stagionale contro il Torino. Il Diavolo ha cambiato sensibilmente scegliendo un allenatore come Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri: il portoghese gioca un calcio molto più aggressivo e offensivo rispetto all'attuale tecnico del Napoli. Servirà del tempo per far abituare tutta la rosa al suo tipo di calcio.

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"Sicuramente rispetto alle big dichiarate è quella più indietro. Amorim ha tenuto fede alle sue idee, che sono ben chiare. Se sono seguite sul mercato è un conto, altrimenti diventa uno svantaggio. Perché per certi dogmi servono dei giocatori adatti a quel tipo di gioco. Amorim, che non ha il background di Gasperini o altri, si brucia subito".

Misterè intervenuto durante la radio di Tuttomercatoweb.com parlando anche della situazione attuale dei rossoneri:

Sarà fondamentale il sostegno da parte della società: Amorim ha bisogno di essere 'protetto' dalle eventuali critiche che arriveranno sicuramente in caso di una partenza lenta in campionato.

Le richieste di Amorim e i dubbi sulla rosa attuale

"Ora diventa importante che la società lavori per le sue richieste, altrimenti alle prime difficoltà viene messo in discussione. È presto comunque ora giudicarlo, ma il Milan come rosa ha qualcosa in meno rispetto alle big".

L'intransigenza tattica: il 3-4-2-1 in Serie A

Mussa sottolinea di quanto siano importanti questi ultimi giorni di mercato per la stagione del Milan:Serviranno ancora dei colpi mirati per il Diavolo: Amorim ha bisogno di calciatori importanti e con delle caratteristiche ben precise. L'allenatore portoghese non scende mai a compromessi tattici: vuole giocare con il suoanche in Serie A, cercando di vincere e di imporre un gioco verticale e offensivo.

Vedremo se la dirigenza rossonera si muoverà con mosse importanti in questi giorni di mercato estivo.