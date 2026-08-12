Mussa sull'impatto di Amorim: "Importante che la società lavori per le sue richieste"

Giovanni Mussa lancia l'allarme sul Milan a TMW Radio: "Rosa dietro alle big, la società segua Amorim sul mercato o il tecnico rischia di bruciarsi subito"
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Il Milan continua a lavorare per arrivare al meglio possibile all'esordio stagionale contro il Torino. Il Diavolo ha cambiato sensibilmente scegliendo un allenatore come Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri: il portoghese gioca un calcio molto più aggressivo e offensivo rispetto all'attuale tecnico del Napoli. Servirà del tempo per far abituare tutta la rosa al suo tipo di calcio.
"Sicuramente rispetto alle big dichiarate è quella più indietro. Amorim ha tenuto fede alle sue idee, che sono ben chiare. Se sono seguite sul mercato è un conto, altrimenti diventa uno svantaggio. Perché per certi dogmi servono dei giocatori adatti a quel tipo di gioco. Amorim, che non ha il background di Gasperini o altri, si brucia subito".
Sarà fondamentale il sostegno da parte della società: Amorim ha bisogno di essere 'protetto' dalle eventuali critiche che arriveranno sicuramente in caso di una partenza lenta in campionato.
Le richieste di Amorim e i dubbi sulla rosa attualeMussa sottolinea di quanto siano importanti questi ultimi giorni di mercato per la stagione del Milan:
"Ora diventa importante che la società lavori per le sue richieste, altrimenti alle prime difficoltà viene messo in discussione. È presto comunque ora giudicarlo, ma il Milan come rosa ha qualcosa in meno rispetto alle big".
L'intransigenza tattica: il 3-4-2-1 in Serie AServiranno ancora dei colpi mirati per il Diavolo: Amorim ha bisogno di calciatori importanti e con delle caratteristiche ben precise. L'allenatore portoghese non scende mai a compromessi tattici: vuole giocare con il suo 3-4-2-1 anche in Serie A, cercando di vincere e di imporre un gioco verticale e offensivo.
Vedremo se la dirigenza rossonera si muoverà con mosse importanti in questi giorni di mercato estivo.
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