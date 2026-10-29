Derby Milan-Inter: chi sono gli allenatori con più presenze? | Video

Yunus Musah si prepara a vivere il derby di Milano contro l'Inter con una grandissima concentrazione. Il centrocampista rossonero, arrivato a Milano nel 2023, è intervenuto ai microfoni di CBS Sports dove ha palato della sfida contro i nerazzurri di Chivu, in programma sabato 31 alle ore 20:45, sottolineando l'importanza della partita per la squadra rossonera e per tutti i suoi tifosi.

Milan, Musah sul derby

"È una partita diversa dalle altre, quando ti alleni per il derby è più speciale, non devi dire a nessuno dei compagni l'importanza della partita o che si deve concentrare per la partita, tutti sono concentrati, lavorano sodo perché è importantissimo per i nostri tifosi, per noi, è la partita che quando vinci è come se avessi vinto un trofeo. Sono molto concentrato per questa partita"

ha voluto spiegare come l'arrivo di una gara così importante sia diversa rispetto. tutte le altre. L'atmosfera che sic rea a Milano nei gironi antecedenti al derby rendono la gara un appuntamento davvero speciale, che tutti i giocatori affrontano con la massima attenzione:

L'americano, successivamente, ha voluto parlare della difficoltà di mantenere alta l'attenzione sugli impegno precedenti, sapendo comunque che il derby è ormai molto vicino. Per Musah, però, la priorità resta comunque quella di affrontare ogni partita con il giusto spirito, senza perdere di vista i vari obiettivi.

"Penso che prima che arrivi la partita sappiamo tutti che il derby è vicino ma ci concentriamo sulle partite che abbiamo prima nel presenti, poi quando arriva la partita ci pensiamo. Chiaramente è importantissimo vincere e portare a casa i tre punti"

Recuperi in vista

Sono, però, arrivate delle ottime notizie per il Milan di Amorim: i rossoneri hanno recuperato. Nella sessione d'allenamento mattutina, in 3 rossoneri sono tornati ad allenarsi in gruppo, tornando disponibili per la stracittadina.