Il futuro di Theo Hernandez al Milan continua a tenere banco. Dopo l'incontro odierno avvenuto negli uffici di Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Manuel Garcia Quilon , agente del ex terzino dei 'blancos', il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione. Ecco di seguito le sue parole, che fanno luce sui possibili scenari per il laterale francese.

"Il rinnovo di Theo è in aria, perché ad oggi non c'è mai stato un vero e proprio avvicinamento tra le parti, non c'è ancora oggi questo tipo di orientamento al rinnovo. Quindi anche Theo potrebbe o lasciare il Milan quest'estate oppure andare via a zero tra un anno"